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В ВФЛА рассказали о положительных результатах работы с World Athletics

В ВФЛА рассказали о положительных результатах работы с World Athletics
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Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский рассказал о переговорах, которые в организации ведут с World Athletics. По словам функционера, диалог приносит результаты.

«Мы ведём очень активный диалог с World Athletics. Есть большая и сложная история. Небольших результатов, но достигаем. В мае мы получили циркуляр, что World Athletics не против участия иностранных спортсменов в мероприятиях на территории России. Я считаю, что это уже значительная победа.

Мы подали заявки, ведём переписку со многими мероприятиями, которые проводятся под эгидой не только World Athletics, чтобы наши спортсмены постепенно входили в международную спортивную конкуренцию. Надеюсь, в этом году мы сможем порадовать наших спортсменов каким‑то участием в соревнованиях, но не будем загадывать. Материя сложная, это большая политика. Будем стараться, чтобы наши спортсмены участвовали в международных турнирах как в России, так и за рубежом», — приводит слова Ярышевского «Матч ТВ».

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