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Путин поручил направить внебюджетные средства на развитие адаптивного спорта

Путин поручил направить внебюджетные средства на развитие адаптивного спорта
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Президент России Владимир Путин поручил направить внебюджетные средства на популяризацию адаптивного спорта.

«Подчеркну, что на дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта необходимо направлять и внебюджетные средства. В том числе делать это за счёт создаваемого российского спортивного фонда», – приводит слова Путина ТАСС.

Адаптивный спорт – вид спорта, специально адаптированный для людей с физическими, интеллектуальными и другими особенностями здоровья. Он предоставляет возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и совершенствовать свои спортивные способности, независимо от ограничений.

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