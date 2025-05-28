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Путин: паралимпийцам следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях

Путин: паралимпийцам следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение повысить выплаты за победы в международных соревнованиях паралимпийцам, сурдлимпийцам и их наставникам.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам. Ещё одной задачей является достойное обеспечение труда тех, кто непосредственно работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Поручения усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов были уже раньше сформулированы. Я прошу рассказать, что делается в этой сфере», — сказал Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

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