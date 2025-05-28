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Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года

Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года
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Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта на период до 2030 года.

«Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Рассчитываю на заинтересованное и деятельное участие и правительства, и администрации президента, и Государственного совета, профильных ведомств, общественных организаций, правительственных и межведомственных комиссий», – приводит слова Путина ТАСС.

Адаптивный спорт – вид спорта, специально адаптированный для людей с физическими, интеллектуальными и другими особенностями здоровья. Он предоставляет возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и совершенствовать свои спортивные способности, независимо от ограничений.

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