Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта на период до 2030 года.
«Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Рассчитываю на заинтересованное и деятельное участие и правительства, и администрации президента, и Государственного совета, профильных ведомств, общественных организаций, правительственных и межведомственных комиссий», – приводит слова Путина ТАСС.
Адаптивный спорт – вид спорта, специально адаптированный для людей с физическими, интеллектуальными и другими особенностями здоровья. Он предоставляет возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и совершенствовать свои спортивные способности, независимо от ограничений.