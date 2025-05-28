«Зенит» из Санкт-Петербурга стал победителем мужского чемпионата России по гандболу

Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу, в двух матчах одолев московский ЦСКА. Вторая встреча между командами завершилась со счётом 27:23 (12:12).

Гандбол. Чемпионат России — 2024/2025. Мужчины. Финал, второй матч:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 27:23 (12:12).

Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА и в первой встрече финальной серии — 30:28. Второй матч остался за ЦСКА — 32:30. Команда из Санкт-Петербурга стал чемпионом России по гандболу впервые с 1993 года, когда выигрывала «Нева».

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».