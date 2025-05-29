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Евгений Рылов не выступит на финальном этапе Кубка России в Казани

Евгений Рылов не выступит на финальном этапе Кубка России в Казани
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов не выступит на финальном этапе Кубка России в Казани. Спортсмен заявил, что будет заниматься восстановлением.

«Финал Кубка России пропускаю, занимаюсь восстановлением», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, финальный этап Кубка России по плаванию, который пройдёт во Дворце водных видов спорта в Казани, стартует 23 июня и продлится четыре дня до 26 июня.

Ранее Рылов в очередной раз заявил, что не планирует получение статуса нейтрального спортсмена. В декабре прошлого года стало известно, что спортсмен отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при поставленных условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

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