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Даниил Дубов проиграл американцу Хансу Ниманну в матче-реванше

Даниил Дубов проиграл американцу Хансу Ниманну в матче-реванше
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн победил россиянина Даниила Дубова в матче реванше.

Основные 18 партий завершились вничью со счётом 9:9. При этом, по ходу матча американец уступал со счётом 5:8. Победитель встречи определился на тай-брейке.

8 марта 2025 года Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в матче по блицу (9,5:8,5), по результатам которого победитель получил право задать проигравшему вопрос на полиграфе.

Ранее Ниманн предложил чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

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