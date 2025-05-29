Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами на соревнованиях в Тайване
Поделиться
Литовские пловцы отказались подниматься на пьедестал с представителями России, выступавшими под национальным флагом на Всемирных играх ветеранов спорта (World Masters Games-2025). Об этом сообщает портал 15min.lt.
Делить пьедестал отказались Аушра Гарджюлене (четыре золота и два серебра), Сигитас Каткявичюс (три золота и три серебра) и Лина Белинене. Все трое принципиально отказались от совместной церемонии награждения с россиянами.
«На соревнования приехали и наши недружественные соседи — россияне, они выступали под флагами. Мы оказались в одной эстафете. Приняли решение не подниматься с ними на пьедестал, а выйти отдельно и получить награды отдельно», — объяснила позицию Белинене.
Комментарии
- 29 мая 2025
-
06:54
-
01:38
-
00:31
- 28 мая 2025
-
21:30
-
21:27
-
21:07
-
20:52
-
20:36
-
15:22
-
14:03
-
12:18
-
11:55
-
10:56
-
10:05
-
09:54
- 27 мая 2025
-
20:10
-
19:56
-
17:53
-
17:25
-
13:11
-
12:21
-
12:16
-
11:03
-
10:34
-
02:40
- 26 мая 2025
-
21:01
-
20:36
-
20:05
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15