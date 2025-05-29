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Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами на соревнованиях в Тайване

Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами на соревнованиях в Тайване
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Литовские пловцы отказались подниматься на пьедестал с представителями России, выступавшими под национальным флагом на Всемирных играх ветеранов спорта (World Masters Games-2025). Об этом сообщает портал 15min.lt.

Делить пьедестал отказались Аушра Гарджюлене (четыре золота и два серебра), Сигитас Каткявичюс (три золота и три серебра) и Лина Белинене. Все трое принципиально отказались от совместной церемонии награждения с россиянами.

«На соревнования приехали и наши недружественные соседи — россияне, они выступали под флагами. Мы оказались в одной эстафете. Приняли решение не подниматься с ними на пьедестал, а выйти отдельно и получить награды отдельно», — объяснила позицию Белинене.

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