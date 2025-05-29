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Карякин: не оставляю надежду на выступления на международном уровне. Всему своё время

Карякин: не оставляю надежду на выступления на международном уровне. Всему своё время
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что хотел бы принять участие в международных соревнованиях.

«Моя карьера на международном уровне сейчас однозначно на паузе. Это глупо отрицать. Для меня важно выступать под флагом России, но посмотрим, времена меняются. Я не оставляю надежду и, если бы была такая возможность, с удовольствием принял бы участие в чемпионате мира по блицу или других турнирах. Всему своё время», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Сергей Карякин не играет на международных турнирах с 2022 года. Он заявлял о намерении вернуться только в случае возможности выступления под национальным флагом.

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