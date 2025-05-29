Украинские дзюдоисты снялись с чемпионата мира из-за допуска белорусов с гимном и флагом

Федерация дзюдо Украины заявила о снятии с чемпионата мира — 2025 из-за того, что к турниру были допущены белорусские спортсмены с национальным флагом и гимном. Заявление было опубликовано в телеграм-канале организации.

«16 мая на официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь была обнародована информация о решении Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), согласно которому, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях.

В ответ на это Федерация дзюдо Украины официально обратилась в Международную федерацию дзюдо с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. 23 мая Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение Исполнительного комитета. В частности, было отмечено, что «IJF отдана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен».

В связи с этим, руководствуясь приказом Министерства молодёжи и спорта Украины, Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира, который состоится с 13 по 19 июня 2025.

Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — говорится в заявлении.