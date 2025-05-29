Нико Денц одержал победу на 18-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025

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Немецкий шоссейный велогонщик Нико Денц победил на 18-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025.

Денц преодолел дистанцию в 144 км от Морбеньо до Чезано-Мадерно за 3:12.7. Вторым стал итальянец Мирко Маэстри (Polti VisitMalta), приехавший позже на 1.1. Тройку лучших замкнул бельгиец Эдвард Планкерт (Alpecin-Deceuninck), приехавший к финишу одновременно с Маэстри.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» — 2025 после 18-го этапа:

1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 68.56,32.

2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) +0.41.

3. Саймон Йетс (Великобритания, Visma Lease a Bike) +0.51.

4. Дерек Джи (Канада, Israel-Premier Tech) +1.57.

5. Дамиано Карузо (Италия, Team Bahrain Victorious) +3.06.

Немецкий велогонщик посетил уборную во время гонки на ОИ: