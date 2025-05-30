Жена Роглича рассказала, как их семью ограбили во время «Джиро д’Италия»

Лора Клинц, супруга словенского велогонщика Red Bull Bora-hansgrohe Приможа Роглича, рассказала, как их семья стала жертвой ограбления во время 10-го этапа веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Это случилось прямо среди бела дня. Они разбили окно фургона, украли ноутбук, который был спрятан под кроватью, и мобильный телефон, который Примож привёз мне с Олимпиады в Токио. Ещё исчезли два кольца и немного наличных денег», — приводит слова Клинц Sion.net.

Также сообщается, что членам семьи спортсмена посчастливилось не столкнуться с преступниками, поскольку они поддерживали Приможа в финишной зоне. Не исключается, что злоумышленники могли не знать, что фургон принадлежал звезде велоспорта.

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