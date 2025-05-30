Покровская: российское синхронное плавание быстро преодолело санкции — у нас всё хорошо

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о новых правилах и ситуации с допуском спортсменов на соревнования.

«Синхронное плавание стало другим видом спорта. Всё обнулилось, как и что будет дальше, не знаю. В России с синхронным плаванием всё хорошо. Мы быстро преодолели санкции. Они без нас очень многое поменяли, сейчас, может быть, как-то вместе будем коллегиально решать. Про новые правила можно рассказывать три дня, а мы готовимся к чемпионату мира», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее российская спортсменка Майя Дорошко высказалась о новых правилах в синхронном плавании.