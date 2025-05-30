Испанский велогонщик Хуан Аюсо сошёл с «Джиро д’Италия» — 2025 из-за укуса пчелы

Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates-XRG Хуан Аюсо сошёл с 18-го этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он был ужален пчелой во время 17-го этапа, но решил продолжить выступления, желая поддержать лидера команды мексиканца Исаака дель Торо. Однако за 109 км до финиша этапа ему пришлось сойти с дистанции из-за того, что он вообще ничего не видел правым глазом.

Фото: Кадр из трансляции

«Я ничего не вижу правым глазом. Команда сказала мне не уходить, но я хотел хотя бы попытаться помочь команде», — сказал Аюсо в эфире телеканала Eurosport Spain.

За три этапа до окончания «Джиро д’Италия» — 2025 лидирует Исаак дель Торо. Эквадорец Ричард Карапас (EF Education-EasyPost) отстаёт от него на 41 секунду. Тройку лучших замыкает Саймон Йетс из Великобритании (Visma Lease a Bike, +0.51).