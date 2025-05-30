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Российские велогонщицы Яна Бурлакова и Алина Лысенко завоевали медали на Кубке Японии

Российские велогонщицы Яна Бурлакова и Алина Лысенко завоевали медали на Кубке Японии
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Российские спортсменки Яна Бурлакова и Алина Лысенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальном спринте на Кубке Японии по велотреку. Международные соревнования Japan Track Cup проходят на олимпийском велотреке в японском Идзу с 29 мая по 1 июня.

Победу в индивидуальном спринте одержала японская велогонщица Мина Сато.

Ещё один россиянин Никита Кирильцев занял четвёртое место в кейрине.

Турнир разделён на два этапа. Во время первого, который прошёл 29–30 мая, определились чемпионы в спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме и гонках на выбывание. На втором этапе повторно будут разыграны медали в тех же дисциплинах, за исключением омниума, а также в скрэтче и гонках по очкам.

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