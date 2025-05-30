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Стали известны имена всех российских пловцов, которые выступят на ЧМ-2025

Стали известны имена всех российских пловцов, которые выступят на ЧМ-2025
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30 российских пловцов выступят на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Спортсмены выполнили нормативы отбора на чемпионате России — 2025, который проходил в апреле в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

На ЧМ-2025 в Сингапуре выступят:

Мужчины: Михаил Антипов, Илья Бородин, Иван Гирев, Владислав Гринёв, Александр Жигалов, Иван Кожакин, Климент Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Максим Ступин и Егор Юрченко.

Женщины: Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Дарья Трофимова, Евгения Чикунова, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Зарубенкова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Ксения Мишарина и Мария Осетрова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт c 11 июля по 3 августа. Российские пловцы могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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