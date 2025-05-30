Синхронист Мальцев рассказал, что примет участие на чемпионате мира в Сингапуре

Российский спортсмен Александр Мальцев ответил на вопрос о перспективах смешанных дуэтов в синхронном плавании.

— Без Олимпиады у смешанных дуэтов есть перспективы?

— Впереди у нас чемпионат мира, к которому мы готовимся. Это ближайшая перспектива. Сейчас все мысли только об этом, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

29-летний Мальцев — четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте, заслуженный мастер спорта России. Он является первым профессиональным синхронистом в России.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт c 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.