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Синхронист Мальцев рассказал, что примет участие на чемпионате мира в Сингапуре

Синхронист Мальцев рассказал, что примет участие на чемпионате мира в Сингапуре
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Российский спортсмен Александр Мальцев ответил на вопрос о перспективах смешанных дуэтов в синхронном плавании.

— Без Олимпиады у смешанных дуэтов есть перспективы?
— Впереди у нас чемпионат мира, к которому мы готовимся. Это ближайшая перспектива. Сейчас все мысли только об этом, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

29-летний Мальцев — четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте, заслуженный мастер спорта России. Он является первым профессиональным синхронистом в России.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт c 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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