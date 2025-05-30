Объявлены победители MARSPO Awards 2025: новая глава в истории спортивного маркетинга

29 мая в Москве состоялась торжественная церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025 в области спортивного маркетинга.

Премия вновь обновила рекорд по количеству участников. Организаторы получили более 350 заявок на участие в конкурсе. А больше 200 проектов прошли в финальный этап, который в этот раз продолжался ещё дольше, полных четыре дня. Также в этом году был собран сильнейший состав жюри – в него вошли более 100 экспертов в области спортивного маркетинга, причём не только из России.

Участниками MARSPO Awards 2025 были не только представители из России и Беларуси, но и из Казахстана и Армении, что расширяет географию мероприятия и укрепляет его статус как межгосударственной премии. Организаторы продолжают следить за актуальными трендами в спортивном маркетинге, увеличив количество номинаций до 40 категорий. В программу конкурса были добавлены принципиально новые номинации. Часть из них, например, посвящены взаимодействию с инфлюенсерами, а также специальная номинация, в которой участники представляют исключительно женские игровые виды спорта.

Абсолютным лидером премии MARSPO Awards 2025 стал ФК «Динамо» Москва, завоевавший 13 наград, включая четыре золота и престижный Гран-при за проект «Чёрная пятница» в номинации «Лучший рекламный, имиджевый проморолик бренда».

Уже второй сезон спортивный портал «Чемпионат» проводит в рамках премии специальную номинацию «Лучший студенческий медиапроект». Специальная комиссия редакции выбирает лучшие инициативы молодёжных, студенческих организаций, продвигающих спорт и освещающих спортивную жизнь ВУЗов. Лучшим проектом стала работа Студенческой футбольной Лиги СПб, Спецпроект «Чемпионата» стал лауреатом в номинации «Лучший спецпроект».

BetBoom, генеральный партнёр премии, вновь доказал свою силу в спортивном маркетинге, завоевав четыре золота в основных номинациях премии. Дебютант премии — крупнейший онлайн-кинотеатр России «Кинопоиск» получил пять наград, включая три золота и звание «Бренд года в спорте». Члены жюри практически единогласно проголосовали за Александра Овечкина в номинации «За вклад в развитие и популяризацию российского спорта», пример которого служит ориентиром для всех спортсменов по всему миру.

Самый читаемый телеграм-канал на территории СНГ «Спортивный маркетолог» признан Лучшим каналом о спортивном маркетинге. Отличные результаты показали и одни из самых активных участников премии: ХК «Трактор» и ХК «Динамо» Минск, завоевавшие по восемь призовых мест каждый. Представители другой страны СНГ, Казахстана, приятно удивили организаторов премии в этом году. Проект молодёжной футбольной лиги Freedom QJ League получил пять наград, а Казахстанская федерация футбола – два призовых места. Этот результат служит потенциалом для расширения географии участников за пределы России. Мы надеемся, что пример Казахстана вдохновит и другие страны СНГ на участие в премии, показывая, что даже в высококонкурентных номинациях можно добиться успехов.

На церемонии было объявлено об обновлении проекта. 10-я, юбилейная премия пройдёт под новым названием — MVP Awards (Marketing Value Performers). Продюсер премии Николай Сорокин поделился мыслями об этом решении: «Новое название отражает обновлённую идеологию проекта, направленную на признание выдающихся достижений в спортивном маркетинге. MVP Awards строится на пяти фундаментальных принципах, которые определяют философию премии.

Аутентичность лежит в основе признания реальных достижений и значимого вклада в развитие спортивного маркетинга.

Общественное признание подкрепляется поддержкой профессионального сообщества и экспертным мнением.

Инновации и креативность становятся движущей силой, поощряя новаторские идеи и прорывные стратегии.

Лидерство и влияние отмечают трендсеттеров и профессионалов, формирующих индустрию.

Командный дух подчёркивает важность сотрудничества и синергии между маркетологами, спортсменами и брендами, создавая единое профессиональное пространство».

Юбилейный, 10-й сезон проекта обещает стать поистине уникальным благодаря нововведениям, о которых организаторы пообещали рассказать в течение года. Представители премии уверены, что обновлённая MVP Awards станет ещё более масштабным и значимым событием в мире спортивного маркетинга.