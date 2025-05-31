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Расписание матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 31 мая

Расписание матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 31 мая
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Сегодня, 31 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу продолжатся матчи полуфинальных серий раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Суперлиги по футзалу 31 мая (время — московское):

11:00. «Тюмень» (Тюмень) – «Ухта» (Ухта);
17:30. «КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск).

«Ухта» и «Газпром-Югра» ведут в полуфинальных сериях со счётом 2:0.

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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