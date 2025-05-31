Дель Торо — о розовой майке лидера «Джиро»-2025: не придаёт мне дополнительной мотивации

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (PUAE Team Emirates — XRG) высказался о возможной победе в генеральной классификации «Джиро д’Италия» — 2025.

«Мои шансы на победу точно такие же, как и в начале Джиро. Да, я в розовой майке, но это не придаёт мне дополнительной мотивации. Я должен сохранять спокойствие. Я не знаю, что сделал не так, когда провалился на 16-м этапе до Сан-Валентино — меня как будто просто не было», – приводит слова дель Торо Cycling News.

Напомним, Исаак дель Торо лидирует в генеральной классификации «Джиро д’Италия» — 2025, опережая ближайшего преследователя эквадорца Ричарда Карапаса (EF Education — EasyPost) на 43 секунды. На третьей позиции идёт британец Саймон Йейтс (Visma | Lease a Bike), который отстаёт от лидера на 1 минуту 21 секунду.