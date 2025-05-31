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«Понял, что нужно рисковать». Продомм — о победе на 19-м этапе «Джиро»

«Понял, что нужно рисковать». Продомм — о победе на 19-м этапе «Джиро»
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Французский велогонщик Николас Продомм поделился ощущениями после победы на 19-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025.

«Наш отрыв не имел большого преимущества. Мне было тяжело следовать за первыми атаками — ноги были зажаты на первом подъёме. Но с каждым километром я чувствовал себя всё лучше на велосипеде. На Кол де Жу я понял, что нужно рисковать — иначе мы никуда не приедем… До сегодняшнего дня у меня было два финиша в топ-5, потому что я не люблю рисковать. Но сегодня я решил побороться за победу

Я много работал ради этой «Джиро д’Италия». Я не собирался бороться за генеральную классификацию, хотел попробовать выиграть этап. Я долго ждал этой победы. Первую гонку я выиграл три недели назад на Туре Альп, но победа на «Джиро» делает меня по-настоящему счастливым. Это прекрасный день», – приводит слова Продомма The Guardian.

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