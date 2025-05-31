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Шестеро российских велогонщиков получили нейтральный статус от UCI

Шестеро российских велогонщиков получили нейтральный статус от UCI
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Международный союз велосипедистов (UCI) выдал нейтральный статус шестерым российским спортсменам, сообщается на официальном сайте организации.

Возможность выступать на международных турнирах, проходящих под эгидой UCI, получили велогонщики Никита Бутенко, Михаил Демиш, Матвей Яковлев, Эвелина Клименко, которые соревнуются на треке, а также Даниил и Денис Свиловские, участвующие как в трековых, так и в шоссейных гонках. Все российские велогонщики получили нейтральный статус в пятницу, 30 мая.

Напомним, ранее UCI разрешил российским велогонщикам принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.

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