Звезда НФЛ Патрик Махоумс отказался от участия в Олимпиаде-2028

Трёхкратный чемпион Супербоула квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс заявил, что не будет принимать участие в соревнованиях по флаг-футболу на Олимпийских играх — 2028, которые будут проходить в Лос-Анджелесе.

«Это здорово, что появилась возможность через флаг-футбол показать всему миру уровень игроков NFL и то, как мы умеем играть. Но я, пожалуй, оставлю данный опыт для более молодых игроков. Мне кажется, что я уже буду староват к старту Игр в Лос-Анджелесе для подобных соревнований», – приводит слова Махоумса Associated Press.

Соревнования по флаг-футболу дебютируют на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что Национальная футбольная лига (NFL) разрешила своим игрокам принимать участие в Олимпиаде.