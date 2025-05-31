Татьяна Покровская выразила надежду на участие россиян в Олимпиаде в 2028 году

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Есть вера, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в 2028 году. Как без этого? Иначе бы мы прекратили работать. Только с надеждой», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 2025 году российские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.