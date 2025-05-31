«Ухта» вышла в финал чемпионата России — 2024/2025 по футзалу

Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл третью встречу полуфинальной серии с «Тюменью» и вышел в финал чемпионата России – 2024/2025. Третий матч серии завершился со счётом 5:2 в пользу «Ухты». Игра проходила на домашней арене клуба из Тюмени.

«Ухта» выиграла полуфинальную серию с «Тюменью» со счётом 3:0. Во втором полуфинале встречаются московский «КПРФ» и югорская «Газпром-Югра». Клуб из Югорска ведёт в серии со счётом 2:0.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.