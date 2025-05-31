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«Ухта» вышла в финал чемпионата России — 2024/2025 по футзалу

«Ухта» вышла в финал чемпионата России — 2024/2025 по футзалу
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Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл третью встречу полуфинальной серии с «Тюменью» и вышел в финал чемпионата России – 2024/2025. Третий матч серии завершился со счётом 5:2 в пользу «Ухты». Игра проходила на домашней арене клуба из Тюмени.

Суперлига . 1/2 финала
31 мая 2025, суббота. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 5
Ухта
Ухта
1:0 Аугусто – 3'     1:1 Лазаревич – 17'     1:2 Хусаинов – 27'     1:3 Павлов – 32'     1:4 Парадински – 37'     2:4 Гавтадзе – 39'     2:5 Аугусто – 40'    
Удаления: Батырев – 9' / нет

«Ухта» выиграла полуфинальную серию с «Тюменью» со счётом 3:0. Во втором полуфинале встречаются московский «КПРФ» и югорская «Газпром-Югра». Клуб из Югорска ведёт в серии со счётом 2:0.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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