Синхронист Мальцев рассказал, с кем в дуэте выступит на чемпионате мира в Сингапуре

Российский спортсмен Александр Мальцев рассказал, с кем планирует выступить на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.
«На чемпионате мира я буду выступать с обеими партнёршами. С Олесей [Платоновой] — в одном дуэте, с Майей [Гурбанбердиевой] — в другом», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
29-летний Мальцев — четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте, заслуженный мастер спорта России. Он является первым профессиональным синхронистом в России.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт c 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.