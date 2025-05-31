Карякин — о новых школьных программах: я за полную шахматизацию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением, нужно ли вводить шахматы в школьную программу.

«Я за полную шахматизацию. У нас давным-давно пытаются внедрить шахматы в образовательный процесс. Есть такие регионы, как Калмыкия, Югра, где уже это вовсю делают. В целом Москва тоже подключается. Тут отдельная дискуссия, нужно ли делать шахматы обязательным предметом или нет. Мне бы хотелось, чтобы были обязательным. Но, в принципе, здесь я готов дать детям минимальный выбор. Но только между шахматами и шашками (смеётся)», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Сергей Карякин не играет на международных турнирах с 2022 года. Он заявлял о намерении вернуться только в случае возможности выступления под национальным флагом.