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«Меньше стало творчества». Карякин — о том, как изменились шахматы за последние 20 лет

«Меньше стало творчества». Карякин — о том, как изменились шахматы за последние 20 лет
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, какие изменения произошли в шахматах за последние 20 лет.

«Тотальные изменения. Огромное количество новых вариантов, которые придумывает компьютер. Теперь нужно много запоминать. Очень выросла нагрузка на память. Меньше стало творчества. Раньше можно было на 10-х годах придумать какие-то ходы. Сейчас только на 20-х.

Но из позитивного: сейчас активно развиваются шахматы Фишера. И там нужно думать с первого хода. И я вот я за то, чтобы шахматы хотя бы так эволюционировали. И в идеале вытесняли искусственный интеллект. Но это сложно», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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