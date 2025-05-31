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Дина Аверина ответила, собирается ли стать тренером в художественной гимнастике

Дина Аверина ответила, собирается ли стать тренером в художественной гимнастике
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, собирается ли она в будущем заняться тренерской работой.

«Есть ли желание вернуться в гимнастику в роли тренера? Я как спортсменка проводила время в зале с утра до вечера. И тренером ты делаешь то же самое. Но ты ещё и должен нести ответственность за своих гимнасточек. Так что тренировать тяжелее, чем тренироваться. В моём случае у тебя есть ответственность за тренеров, за врачей, за постановки, но ты просто показываешь наработанное. А тренер ответственен точно за всё», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Дина Аверина и её сестра Арина завершили свои карьеры в феврале 2024 года. Помимо серебряной медали Олимпийских игр, она является восьмикратной чемпионка мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

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