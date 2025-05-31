Дина Аверина — об Овечкине: вся страна за ним следила. Нет, весь мир

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, за каким спортсменом следила до завершения своей спортивной карьеры.

«Когда я была спортсменкой, я всегда следила за фигурным катанием, иногда за спортивной гимнастикой. В хоккее следила за Александром Овечкиным. Он молодец, не сдался, шёл до конца. Вся страна за ним следила. Нет, весь мир», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Дина Аверина и её сестра Арина завершили свои карьеры в феврале 2024 года. Помимо серебряной медали Олимпийских игр, она является восьмикратной чемпионка мира и 10-кратной чемпионка Европы.