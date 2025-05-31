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Дина Аверина ответила, как изменилась её жизнь после завершения карьеры

Дина Аверина ответила, как изменилась её жизнь после завершения карьеры
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что изменилось в её жизни после завершения спортивной карьеры.

«Сразу после завершения карьеры я стала, наоборот, тренироваться ещё больше, так как были шоу и разные мастер-классы. Но после я решила отдохнуть. Сейчас я также тренируюсь, но совсем чуть-чуть и чувствую, что жизнь начала налаживаться», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Дина Аверина и её сестра Арина завершили свои карьеры в феврале 2024 года. Помимо серебряной медали Олимпийских игр, она является восьмикратной чемпионка мира и 10-кратной чемпионка Европы.

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