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Крис Харпер выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия», дель Торо — девятый

Крис Харпер выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия», дель Торо — девятый
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Австралийский велогонщик Крис Харпер выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 205 км за 5:27.29.

Вторым стал итальянец Алессандро Верре, отстав от лидера на 1.49. Тройку сильнейших замкнул Саймон Йейтс из Великобритании (+1.57). Мексиканец Исаак дель Торо занял девятое место (+7.10).

Велоспорт. Результаты 20-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

  1. Крис Харпер (Австралия) — 5:27.29.
  2. Алессандро Верре (Италия) — отставание 1.49.
  3. Саймон Йейтс (Великобритания) +1.57.
  4. Джанмарко Гарофоли (Италия) +3.52.
  5. Реми Роша (Франция) +3.57.
  6. Мартин Марчеллузи (Италия) +4.31.
  7. Карлос Верона (Испания) +4.31.
  8. Макс Пул (Великобритания) +6.45.
  9. Исаак дель Торо (Мексика) +7.10.
  10. Джулио Пеллиццари (Италия) +7.10.
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