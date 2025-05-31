Крис Харпер выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия», дель Торо — девятый

Австралийский велогонщик Крис Харпер выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 205 км за 5:27.29.

Вторым стал итальянец Алессандро Верре, отстав от лидера на 1.49. Тройку сильнейших замкнул Саймон Йейтс из Великобритании (+1.57). Мексиканец Исаак дель Торо занял девятое место (+7.10).

Велоспорт. Результаты 20-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

Крис Харпер (Австралия) — 5:27.29. Алессандро Верре (Италия) — отставание 1.49. Саймон Йейтс (Великобритания) +1.57. Джанмарко Гарофоли (Италия) +3.52. Реми Роша (Франция) +3.57. Мартин Марчеллузи (Италия) +4.31. Карлос Верона (Испания) +4.31. Макс Пул (Великобритания) +6.45. Исаак дель Торо (Мексика) +7.10. Джулио Пеллиццари (Италия) +7.10.