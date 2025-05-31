Крис Харпер выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия», дель Торо — девятый
Австралийский велогонщик Крис Харпер выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 205 км за 5:27.29.
Вторым стал итальянец Алессандро Верре, отстав от лидера на 1.49. Тройку сильнейших замкнул Саймон Йейтс из Великобритании (+1.57). Мексиканец Исаак дель Торо занял девятое место (+7.10).
Велоспорт. Результаты 20-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:
- Крис Харпер (Австралия) — 5:27.29.
- Алессандро Верре (Италия) — отставание 1.49.
- Саймон Йейтс (Великобритания) +1.57.
- Джанмарко Гарофоли (Италия) +3.52.
- Реми Роша (Франция) +3.57.
- Мартин Марчеллузи (Италия) +4.31.
- Карлос Верона (Испания) +4.31.
- Макс Пул (Великобритания) +6.45.
- Исаак дель Торо (Мексика) +7.10.
- Джулио Пеллиццари (Италия) +7.10.
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