Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия»

Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия»
Комментарии

Британский велогонщик Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 79:18.42. Второе место занимает мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).

Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025 после 20-го этапа:

  1. Саймон Йейтс (Великобритания) — 79:18.42.
  2. Исаак дель Торо (Сексика) — отставание 3.56.
  3. Ричард Карапас (Эквадор) +4.43.
  4. Дерек Джи (Канада) +6.23.
  5. Дамиано Карузо (Италия) +7.32.
  6. Джулио Пеллиццари (Италия) +9.28.
  7. Эган Берналь (Колумбия) +12.42.
  8. Эйнер Рубио (Колумбия) +13.05.
  9. Брэндон Макналти (США) +13.36.
  10. Майкл Сторер (Австралия) +14.27.
Материалы по теме
Крис Харпер выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия», дель Торо — девятый
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android