Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия»
Британский велогонщик Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 79:18.42. Второе место занимает мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).
Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025 после 20-го этапа:
- Саймон Йейтс (Великобритания) — 79:18.42.
- Исаак дель Торо (Сексика) — отставание 3.56.
- Ричард Карапас (Эквадор) +4.43.
- Дерек Джи (Канада) +6.23.
- Дамиано Карузо (Италия) +7.32.
- Джулио Пеллиццари (Италия) +9.28.
- Эган Берналь (Колумбия) +12.42.
- Эйнер Рубио (Колумбия) +13.05.
- Брэндон Макналти (США) +13.36.
- Майкл Сторер (Австралия) +14.27.
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