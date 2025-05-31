Британский велогонщик Саймон Йейтс возглавил общий зачёт перед последним этапом «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 79:18.42. Второе место занимает мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).

Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025 после 20-го этапа: