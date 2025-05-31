«Газпром-Югра» вышел в финал Суперлиги-2024/2025 по футзалу, обыграв «КПРФ»

«Газпром-Югра» из Югорска вышел в финал чемпионата России по футзалу. В полуфинальной серии он обыграл московский «КПРФ». Третий матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Газпрома-Югра».

Ранее команда из Югорска обыграла «КПРФ» в первом матче со счётом 3:3 (3:2 пен.) и во втором — 4:4 (3:2 пен.).

В финале «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой».

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.