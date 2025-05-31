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«Газпром-Югра» вышел в финал Суперлиги-2024/2025 по футзалу, обыграв «КПРФ»

«Газпром-Югра» вышел в финал Суперлиги-2024/2025 по футзалу, обыграв «КПРФ»
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«Газпром-Югра» из Югорска вышел в финал чемпионата России по футзалу. В полуфинальной серии он обыграл московский «КПРФ». Третий матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Газпрома-Югра».

Суперлига . 1/2 финала
31 мая 2025, суббота. 17:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 5
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Асадов – 5'     1:1 Дуду – 10'     1:2 Карпов – 14'     2:2 Заболонков – 15'     2:3 Тейшейра – 29'     2:4 Щимба – 39'     2:5 Шистеров – 40'    
Удаления: Гильерме – 38' / нет

Ранее команда из Югорска обыграла «КПРФ» в первом матче со счётом 3:3 (3:2 пен.) и во втором — 4:4 (3:2 пен.).

В финале «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой».

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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