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Определились финалисты Суперлиги-2024/2025 по футзалу

Определились финалисты Суперлиги-2024/2025 по футзалу
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Сегодня, 31 мая, завершились полуфинальные серии плей-офф в рамках чемпионата России по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Футзал. Суперлига-2024/2025. Финал:

  • «Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск).

В полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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