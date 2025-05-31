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«Там всё не так». Карякин — о сериале «Ход королевы»

«Там всё не так». Карякин — о сериале «Ход королевы»
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением об американском драматическом мини-сериале от Netflix «Ход королевы».

«Я не смотрел. Но я знаю всё, что там было, так как меня все постоянно о нём спрашивали. Я могу вам сказать так, что там всё не так. Поэтому не буду расстраивать вас и просто скажу, что не смотрел», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

«Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира.

Напомним, Сергей Карякин не играет на международных турнирах с 2022 года. Он заявлял о намерении вернуться только в случае возможности выступления под национальным флагом.

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