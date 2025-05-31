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Дина Аверина рассказала, что до «Ледникового периода» ни разу не вставала на коньки

Дина Аверина рассказала, что до «Ледникового периода» ни разу не вставала на коньки
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что до шоу «Ледниковый период» ни разу не вставала на коньки.

«Я ещё пробовалась в «Ледниковый период» в 2021 году, но у меня не получилось. Тогда я полетела на чемпионат мира. Когда Илья Авербух мне предложил снова попробовать, я была очень рада. Но при этом ничего не умела. До проекта я никогда не вставала на коньки, так как была профессиональной спортсменкой и нам запрещали», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, на шоу «Ледниковый период» Дина Аверина выступала со своим будущим мужем олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях, бывшим танцором на льду Дмитрием Соловьёвым.

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