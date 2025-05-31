Дина Аверина рассказала, что до «Ледникового периода» ни разу не вставала на коньки

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что до шоу «Ледниковый период» ни разу не вставала на коньки.

«Я ещё пробовалась в «Ледниковый период» в 2021 году, но у меня не получилось. Тогда я полетела на чемпионат мира. Когда Илья Авербух мне предложил снова попробовать, я была очень рада. Но при этом ничего не умела. До проекта я никогда не вставала на коньки, так как была профессиональной спортсменкой и нам запрещали», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, на шоу «Ледниковый период» Дина Аверина выступала со своим будущим мужем олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях, бывшим танцором на льду Дмитрием Соловьёвым.