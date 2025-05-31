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Алина Лысенко выиграла спринт на Кубке Японии по велотреку

Алина Лысенко выиграла спринт на Кубке Японии по велотреку
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Российская велогонщица Алина Лысенко одержала победу в спринте на этапе Кубка Японии по велотреку. В финальном заезде российская спортсменка опередила японку Мину Сато.

Ещё одна российская велогонщица Яна Бурлакова заняла четвёртое место. В борьбе за бронзовую медаль она уступила представительнице Японии Харуко Наказаве.

Международные соревнования Japan Track Cup проходят на олимпийском велотреке в японском Идзу с 29 мая по 1 июня. Днём ранее Бурлакова и Лысенко выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальном спринте на Кубке Японии по велотреку. Победу тогда одержала японская велогонщица Мина Сато.

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