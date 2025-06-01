«Ужасный финал ЛЧ». Ян Непомнящий — о разгромной победе «ПСЖ» над «Интером»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов — 2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в немецком Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу французской команды.

«Ужасный финал ЛЧ. Жаль, конечно, что «Барселона» не смогла пройти «Интер». «ПСЖ» — поздравления!» — написал Непомнящий на своей странице в социальных сетях.

В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу. Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первого в своей истории титула Лиги чемпионов и первого требла.