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«Ужасный финал ЛЧ». Ян Непомнящий — о разгромной победе «ПСЖ» над «Интером»

«Ужасный финал ЛЧ». Ян Непомнящий — о разгромной победе «ПСЖ» над «Интером»
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов — 2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в немецком Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу французской команды.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Ужасный финал ЛЧ. Жаль, конечно, что «Барселона» не смогла пройти «Интер». «ПСЖ» — поздравления!» — написал Непомнящий на своей странице в социальных сетях.

В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу. Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первого в своей истории титула Лиги чемпионов и первого требла.

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