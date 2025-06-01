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Дегтярёв: ОКР ожидает решения исполкома МОК по восстановлению в правах

Дегтярёв: ОКР ожидает решения исполкома МОК по восстановлению в правах
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что ОКР ожидает решения исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) по признанию организации.

«Мы изменили устав ОКР. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания решения исполкома МОК по признанию ОКР, мы юридически к этому полностью готовы. Ждём вступления в должность [президента МОК] Кирсти Ковентри. Мы слышали её высказывания во время предвыборной кампании и после, они вселяют осторожный оптимизм. Ситуация сложная, очень запутанная. Нужно перевернуть эту страницу и вернуть законное место российского спорта в международной системе», — сказал Дегтярёв в интервью ТАСС.

Ранее новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что она выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за конфликтов и планирует провести переговоры о возможном возвращении России на Игры.

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