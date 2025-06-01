«Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби, одолев «Динамо»

31 мая и 1 июня состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России по регби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Кубок России по регби, 1/4 финала, результаты матчей

«Слава» — «Стрела-Ак Барс» — 3:40;

«ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 0:87;

«Металлург» — «Локомотив» — 14:69;

«Динамо» — «Красный Яр» — 34:44.

Отметим, что в заключительном матче 1/4 финала до 72-й минуты игроки «Динамо» вели в счёте 34:30, но красноярцы сумели занести две попытки при двух реализациях и вырвали победу — 44:34.

В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» — «Красный Яр», «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс». Действующим чемпионом соревнований является «Енисей-СТМ».