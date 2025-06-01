«Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби, одолев «Динамо»
31 мая и 1 июня состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России по регби. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.
Кубок России по регби, 1/4 финала, результаты матчей
- «Слава» — «Стрела-Ак Барс» — 3:40;
- «ВВА-Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 0:87;
- «Металлург» — «Локомотив» — 14:69;
- «Динамо» — «Красный Яр» — 34:44.
Отметим, что в заключительном матче 1/4 финала до 72-й минуты игроки «Динамо» вели в счёте 34:30, но красноярцы сумели занести две попытки при двух реализациях и вырвали победу — 44:34.
В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» — «Красный Яр», «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс». Действующим чемпионом соревнований является «Енисей-СТМ».
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