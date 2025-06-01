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Алина Лысенко выиграла бронзу в кейрине на Кубке Японии по велотреку

Алина Лысенко выиграла бронзу в кейрине на Кубке Японии по велотреку
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Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в кейрине на этапе Кубка Японии по велотреку. Победительницей стала японка Мина Сато, серебро завоевала Эллис Эндрюс из Новой Зеландии. Россиянка Яна Бурлакова показала пятый результат.

В аналогичной дисциплине у мужчин Никита Кирильцев занял четвёртое место.

Международные соревнования Japan Track Cup проходят на олимпийском велотреке в японском Идзу с 29 мая по 1 июня. Также Бурлакова и Лысенко выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальном спринте на Кубке Японии по велотреку. Победу тогда одержала японская велогонщица Мина Сато.

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