Олав Коой выиграл последний этап «Джиро д’Италия», Гровс — второй

23-летний нидерландский велогонщик Олав Коой (Visma Lease a Bike) финишировал на первом месте по итогам 21-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Второе место досталось австрийцу Кэйдену Гровсу. Тройку сильнейших замкнул Маттео Москетти из Италии.

Велоспорт. Результаты 21-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

Олав Кой (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 3:12.19. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck) – то же время. Маттео Москетти (Италия, Q36.5 Pro Cycling). Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek). Люк Ламперти (США, Soudal Quick-Step). Макс Кантер (Германия, XDS Astana). Филиппо Барончини (Италия, UAE Team Emirates – XRG)