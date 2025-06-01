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Олав Коой выиграл последний этап «Джиро д’Италия», Гровс — второй

Олав Коой выиграл последний этап «Джиро д’Италия», Гровс — второй
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23-летний нидерландский велогонщик Олав Коой (Visma Lease a Bike) финишировал на первом месте по итогам 21-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Второе место досталось австрийцу Кэйдену Гровсу. Тройку сильнейших замкнул Маттео Москетти из Италии.

Велоспорт. Результаты 21-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

  1. Олав Кой (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 3:12.19.
  2. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck) – то же время.
  3. Маттео Москетти (Италия, Q36.5 Pro Cycling).
  4. Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek).
  5. Люк Ламперти (США, Soudal Quick-Step).
  6. Макс Кантер (Германия, XDS Astana).
  7. Филиппо Барончини (Италия, UAE Team Emirates – XRG)
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