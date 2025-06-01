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Британец Саймон Йейтс выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025

Британец Саймон Йейтс выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025
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Британский велогонщик Саймон Йейтс выиграл общий зачёт веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 82:31.01. Второе место занял мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).

Йейтсу 32 года, ранее он выиграл генеральную классификацию «Вуэльты Испании» (2018), на чемпионате мира ‑ 2013 по велоспорту на треке победил в гонке по очкам.

Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025:

  1. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 82:31.01.
  2. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 3.56.
  3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +4.43.
  4. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) +6.23.
  5. Дамиано Карузо (Италия, INEOS Grenadiers) +7.32.
  6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +9.28.
  7. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) +12.42.
  8. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) +13.05.
  9. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) +13.36.
  10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) +14.27.
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