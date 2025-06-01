Британец Саймон Йейтс выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025
Британский велогонщик Саймон Йейтс выиграл общий зачёт веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 82:31.01. Второе место занял мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).
Йейтсу 32 года, ранее он выиграл генеральную классификацию «Вуэльты Испании» (2018), на чемпионате мира ‑ 2013 по велоспорту на треке победил в гонке по очкам.
Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025:
- Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 82:31.01.
- Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 3.56.
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +4.43.
- Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) +6.23.
- Дамиано Карузо (Италия, INEOS Grenadiers) +7.32.
- Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +9.28.
- Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) +12.42.
- Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) +13.05.
- Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) +13.36.
- Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) +14.27.
Материалы по теме
Комментарии