Британец Саймон Йейтс выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025

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Британский велогонщик Саймон Йейтс выиграл общий зачёт веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 82:31.01. Второе место занял мексиканец Исаак дель Торо с отставанием 3.56. Тройку сильнейших замыкает Ричард Карапас из Эквадора (+4.43).

Йейтсу 32 года, ранее он выиграл генеральную классификацию «Вуэльты Испании» (2018), на чемпионате мира ‑ 2013 по велоспорту на треке победил в гонке по очкам.

Общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025: