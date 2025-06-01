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Магнус Карлсен сорвался после проигранной партии Гукешу Доммараджу на турнире в Норвегии

Магнус Карлсен сорвался после проигранной партии Гукешу Доммараджу на турнире в Норвегии
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16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение в партии с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии. В выигранной позиции Карлсен допустил ошибку и не смог сдержать негативных эмоций.

Права на видео принадлежат Norway Chess и FIDE

Шахматисты проводили встречу на турнире Norway Chess в Ставангере. В рамках 6-го тура Карлсен потерпел поражение в классической партии. В 1-м туре Карлсен обыграл Гукеша.

В обновлённом рейтинге ФИДЕ Магнус Карлсен занимает лидирующую позицию с 2837 очками. Гукеш Доммараджу идёт на пятом месте с 2776 баллами.

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