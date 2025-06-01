«Один из самых важных моментов». Йейтс — о победе в общем зачёте «Джиро д’Италия»

Британский велогонщик Саймон Йейтс прокомментировал победу в общем зачёте «Джиро д’Италия» — 2025. Его результат — 82:31.01.

«Это один из самых важных моментов в моей карьере. Это кульминация многих лет упорной работы. В моей жизни было несколько побед, но ничто не сравнится с этой. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и сотрудников за их безоговорочную поддержку в течение последних нескольких недель. Когда я стоял на подиуме в окружении своих товарищей по команде, до меня наконец-то дошло, что я выиграл «Джиро». Это невероятно особенное чувство. Сейчас меня переполняет чувство гордости», — приводит слова Йейтса Team Visma Lease a Bike.

Отметим, что в 2018 году Саймон Йейтс был близок к победе в общем зачёте, но оступился на 19-м этапе.