Гукеш — о победе над Карлсеном: в 99 случаях из 100 я бы проиграл эту партию, но…

Действующий чемпион мира индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал победу в партии над норвежцем Магнусом Карлсеном на турнире в Норвегии.

«У меня было явно проиграно, и ничего не оставалось, кроме как попытаться сделать несколько рискованных ходов. К счастью, он попал в цейтнот. На этом турнире я понял, что в такие моменты ситуация может выйти из-под контроля!

В 99 случаях из 100 я бы проиграл эту партию, но… это просто удачный день. Это довольно важный результат для моего положения в турнире, я вернулся в 50%. И это моя первая победа над Магнусом в классику. Не такая, как мне бы хотелось, но я приму это!» — приводит слова Гукеша Доммараджу телеграм-канал «Левитов о шахматах».