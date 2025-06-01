«Должен быть зрелым и принять это». Дель Торо — о втором месте на «Джиро д’Италия» — 2025

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (PUAE Team Emirates — XRG) высказался о втором месте в генеральной классификации «Джиро д’Италия» — 2025.

«Это невероятное чувство — оказаться в таком положении. Это сюрприз для многих людей, и это невероятно — доказать себе, что я могу это сделать и что способен на это. Команда всегда была рядом, ребята поддерживали меня, потому что они что-то во мне видели. Благодаря ребятам я нахожусь в этом положении и не могу не гордиться и не радоваться этому.

Конечно, не очень приятно терять [розовую] майку, но я должен быть зрелым и принять это, чтобы быть голодным в будущем. Иногда побеждает тот, кто допускает меньше ошибок, и, конечно, вернусь более сильным.

Буду помнить «Джиро д'Италия» — 2025 как доказательство того, что я могу добиться больших успехов, если буду работать над этим. Конечно, с каждым днём будет всё труднее, но постараюсь наслаждаться этим и всегда быть на высоте. Мне просто нужно наслаждаться этим и продолжать работать так усердно, как я могу», — приводить слова дель Торо Uae Team Emirates.