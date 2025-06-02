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Министр спорта Сербии рассказал о возможном снятии санкций с российских спортсменов

Министр спорта Сербии рассказал о возможном снятии санкций с российских спортсменов
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Министр спорта Сербии Зоран Гайич рассказал, что существует вероятность скорого снятия санкций с российских команд и спортсменов со стороны международных спортивных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наша позиция – мы против всех видов санкций, в том числе спортивных. Эта позиция понятна, будем ждать. По информации, которая есть у нас, потихоньку все федерации и конфедерации по всем видам спорта и Международный олимпийский комитет рассматривают возможность не только снятия санкций с России, но и чтобы никто и никогда не был подвержен введению санкций в спорте», – приводит слова Гайича ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. В 2023 году МОК частично смягчил ограничения — некоторым спортсменам разрешили участвовать в индивидуальных турнирах под нейтральным флагом.

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