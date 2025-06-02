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Министр спорта Сербии рассказал о возможном проведении товарищеских игр с Россией

Министр спорта Сербии рассказал о возможном проведении товарищеских игр с Россией
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Министр спорта Сербии Зоран Гайич рассказал, что прорабатывается возможность проведения товарищеских матчей и соревнований между сборными Сербии и России во всех видах спорта.

«Мы договорились о всестороннем взаимодействии с министром спорта России Дегтярёвым. Я уже сказал нашим федерациям посмотреть возможности совместных соревнований и матчей. Есть много видов спорта, где мы могли бы провести такие соревнования», – приводит слова Гайича ТАСС.

Ранее в Белграде (Сербия) прошёл Кубок Первого канала, где мужская и женская сборные России по волейболу обыграли команды Сербии и стали победителями турнира.

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